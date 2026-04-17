Las ventas en grandes superficies disminuyen un 0,4% en febrero en Catalunya

Imagen de la evolución de ventas en grandes superficies en Catalunya por tipos de productos - IDESCAT

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El índice de ventas en grandes superficies de Catalunya ha disminuido un 0,4% interanual, a precios constantes (eliminando el efecto de la inflación) y corregidos los efectos estacionales y de calendario, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Por grupos de productos, las ventas de artículos de alimentación han caído un 1,3% interanual, mientras que las del resto de productos han aumentado un 0,7%, recoge el Idescat este viernes en un comunicado.

En términos intermensuales, las ventas en grandes superficies, también a precios constantes y corregidos los efectos estacionales y de calendario, disminuye un 1,9%.

Respecto a enero, la caída de las ventas se ha dado tanto en los productos de alimentación (-0,9%) como en las del resto de productos (-1,3%).

Sin corregir los efectos estacionales ni de calendario, es decir, en su serie original, las ventas han disminuido un 0,8% en febrero a precios constantes y han aumentado otro 0,8% a precios corrientes.