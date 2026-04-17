Las ventas en grandes superficies disminuyen un 0,4% en febrero en Catalunya

Imagen de la evolución de ventas en grandes superficies en Catalunya por tipos de productos
Imagen de la evolución de ventas en grandes superficies en Catalunya por tipos de productos - IDESCAT
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 17 abril 2026 11:18
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BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El índice de ventas en grandes superficies de Catalunya ha disminuido un 0,4% interanual, a precios constantes (eliminando el efecto de la inflación) y corregidos los efectos estacionales y de calendario, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Por grupos de productos, las ventas de artículos de alimentación han caído un 1,3% interanual, mientras que las del resto de productos han aumentado un 0,7%, recoge el Idescat este viernes en un comunicado.

En términos intermensuales, las ventas en grandes superficies, también a precios constantes y corregidos los efectos estacionales y de calendario, disminuye un 1,9%.

Respecto a enero, la caída de las ventas se ha dado tanto en los productos de alimentación (-0,9%) como en las del resto de productos (-1,3%).

Sin corregir los efectos estacionales ni de calendario, es decir, en su serie original, las ventas han disminuido un 0,8% en febrero a precios constantes y han aumentado otro 0,8% a precios corrientes.

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