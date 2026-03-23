Las ventas de la industria descienden en Catalunya un 8,4% en enero

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria cayó en Catalunya un 8,4% en enero respecto al mismo periodo del año anterior, 2,1 puntos más que la media nacional, que fue del -6,3%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Navarra (+12,6%), Canarias (+3,5%) y La Rioja (+0,9%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en enero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Andalucía con las caídas más grandes de un 15,5%, 13,3% y un 11,7%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 8,4% en Catalunya, 2,1 puntos de diferencia con la media nacional (-6,3%).