Las ventas de turismos de segunda mano caen en Catalunya un 5,9% en enero

Archivo - Un conjunto de coches aparcados en el puerto de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y todoterrenos de opinión han cerrado el primer mes del año con una caída del 5,9% interanual, hasta un total de 22.037 unidades vendidas en enero, según los datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios) recogidos este jueves en un comunicado.

Esta cifra, destacan las entidades, se enmarca en "un contexto nacional igualmente desfavorable", en el que en el conjunto del país han caído un 8,8% interanual en enero, hasta situarse en 157.776 unidades.

Por comunidades, de hecho, las ventas de turismos usados han caído en todas las regiones, a excepción de Madrid, donde aumentan un 38,8% interanual, mientras que las mayores caídas se han dado en Ceuta (-28,4%), Comunidad Valenciana (-27%), Navarra (-21,1%) y País Vasco (19,9%).