Ventura (Banco Sabadell): "El trabajo que ha hecho el banco en Catalunya ha sido espectacular"

El director general de Banco Sabadell, Carlos Ventura - CRÓNICA GLOBAL

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Banco Sabadell, Carlos Ventura, ha celebrado el crecimiento de la territorial de Catalunya dentro del banco, ya que ha pasado de representar el 30% de la cuenta de resultados al 35%: "El trabajo que ha hecho el banco en Catalunya ha sido espectacular".

Durante su participación, este viernes, en el encuentro 'BCN Desperta!', Ventura ha subrayado que este incremento del peso de Catalunya en su balance se ha dado en un momento en el que la entidad ha crecido.

Ha recordado que el banco "siempre" ha estado muy presente en Catalunya a pesar de haber situado su sede social en Alicante durante unos años.

Preguntado por la situación actual de Catalunya, el directivo ha asegurado que ve al empresariado catalán "con unas ganas de hacer proyectos que igual no veía hace unos años" y ha celebrado que haya una gran cantidad de proyectos en sectores como la salud, transporte o tecnología.

Por otro lado, y preguntado por posibles operaciones corporativas, Ventura ha asegurado que "no hay nada de este tema" y ha puesto en valor la capacidad del banco de generar valor y su foco en adaptarse a los cambios económicos actuales.

VIVIENDA

Sobre la evolución del mercado hipotecario, Ventura ha explicado que "hay un problema de acceso a la vivienda, no de financiación" y ha apuntado que el número de hipotecas concedidas está aumentando.

Ha dicho que el objetivo de todos los actores debe ser incrementar la oferta de vivienda, que es "algo que no se produce de un día para otro, pero que es el objetivo" que se debe perseguir.