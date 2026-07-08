Veolia y el Ayuntamiento de Tossa (Girona) digitalizan la red municipal de agua

Válvula reguladora instalada en Tossa - VEOLIA

GIRONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Veolia y el Ayuntamiento de Tossa de Mar (Girona) han efectuado actuaciones durante dos meses para digitalizar la red municipal de abastecimiento de agua, con una inversión de 205.000 euros, de los que 128.000 euros han estado subvencionado por la Generalitat a través de los fondos Next Generation.

Una de las principales mejoras ha sido la creación de cinco nuevos sectores telecontrolados, equipados con contadores y válvulas de presión que permiten controlar los caudales y presiones de cada zona y monitorizarlos en tiempo real, explican en un comunicado este miércoles.

Además, se incorporan 38 sensores acústicos capaces de identificar los sonidos que generan las fugas de agua y trasmitirlo automáticamente al centro de control y una nueva plataforma de gestión de datos para integrar toda esta información.

El alcalde de Tossa, Martí Pujals, ha asegurado que estas actuaciones dotan al municipio de nuevas herramientas para mejorar la red de agua y para estar "mejor preparados" ante episodios de sequía.

El director de Veolia en Girona-Costa Brava, Albert Ruart, ha destacado que la reducción de las pérdidas de agua comportará "una menor necesidad de captar y distribuir recursos hídricos, lo que contribuirá a disminuir tanto la huella hídrica como la huella de carbono asociadas al servicio".