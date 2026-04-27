Veolia convoca la tercera edición de sus becas 'Joves Talents' en Catalunya

Galardonados en la segunda edición de las becas de Veolia
Galardonados en la segunda edición de las becas de Veolia - VEOLIA
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 27 abril 2026 11:41
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BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Veolia ha convocado la tercera edición de sus becas 'Joves Talents' en Catalunya "con la voluntad de continuar abriendo puertas a jóvenes con un alto rendimiento académico, pero con recursos económicos limitados", informa la entidad este lunes en un comunicado.

Desde el lanzamiento del programa en el curso 2024-25, la compañía ha financiado íntegramente las matrículas universitarias de seis estudiantes, cubriendo el importe no atendido por las becas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El programa cubre la totalidad del importe anual de la matrícula universitaria de grado no financiada por la beca ministerial, incluidas todas las tasas académicas asociadas; además, cada estudiante becado puede recibir hasta 1.500 euros anuales para hacer frente a gastos vinculados a los estudios, como material académico o formación complementaria, hasta la obtención del título.

Gracias a la colaboración de la Fundación Impulsa, cada alumno recibe un acompañamiento pedagógico y psicosocial personalizado, orientado a reforzar su motivación y el desarrollo de competencias a lo largo de toda la trayectoria universitaria.

Las becas están dirigidas a estudiantes del último curso de ciclos formativos o bachillerato y que accedan por primera vez a estudios de grado universitario, preferentemente en los ámbitos STEAM, con una media de expediente académico superior a 8,5; los aspirantes tendrán que residir en uno de los municipios donde Veolia, o una de sus empresas filiales o mixtas, gestiona el servicio de abastecimiento de agua.

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