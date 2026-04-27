Veolia convoca la tercera edición de sus becas 'Joves Talents' en Catalunya

Galardonados en la segunda edición de las becas de Veolia - VEOLIA

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Veolia ha convocado la tercera edición de sus becas 'Joves Talents' en Catalunya "con la voluntad de continuar abriendo puertas a jóvenes con un alto rendimiento académico, pero con recursos económicos limitados", informa la entidad este lunes en un comunicado.

Desde el lanzamiento del programa en el curso 2024-25, la compañía ha financiado íntegramente las matrículas universitarias de seis estudiantes, cubriendo el importe no atendido por las becas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El programa cubre la totalidad del importe anual de la matrícula universitaria de grado no financiada por la beca ministerial, incluidas todas las tasas académicas asociadas; además, cada estudiante becado puede recibir hasta 1.500 euros anuales para hacer frente a gastos vinculados a los estudios, como material académico o formación complementaria, hasta la obtención del título.

Gracias a la colaboración de la Fundación Impulsa, cada alumno recibe un acompañamiento pedagógico y psicosocial personalizado, orientado a reforzar su motivación y el desarrollo de competencias a lo largo de toda la trayectoria universitaria.

Las becas están dirigidas a estudiantes del último curso de ciclos formativos o bachillerato y que accedan por primera vez a estudios de grado universitario, preferentemente en los ámbitos STEAM, con una media de expediente académico superior a 8,5; los aspirantes tendrán que residir en uno de los municipios donde Veolia, o una de sus empresas filiales o mixtas, gestiona el servicio de abastecimiento de agua.