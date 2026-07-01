Veolia se incorpora a la Cámara de Barcelona como socio institucional

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el director país de Veolia en España, Daniel Tugues - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el director país de Veolia en España, Daniel Tugues, han formalizado la incorporación de la empresa a la corporación como socio institucional.

Se trata de una "colaboración estratégica" para impulsar la sostenibilidad empresarial en Catalunya, y responde a la necesidad de acelerar la transformación del tejido empresarial catalán ,informa la Cámara en un comunicado este miércoles.

Veolia aportará su experiencia acumulada en descarbonización, economía circular y eficiencia energética, y dará apoyo al Observatori de la Sostenibilitat de la Cámara.

Tugues ha mostrado su satisfacción por el acuerdo y ha asegurado que el objetivo es que "Catalunya sea un referente en eficiencia energética y en la transición hacia una economía descarbonizada y circular".

Santacreu ha afirmado que el pacto es "un paso decisivo" en la misión de acompañar a las empresas catalanas en su transformación sostenible.