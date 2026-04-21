Veolia instala 15 fuentes de agua y reparte 2.300 botellas reutilizables en 73 Trofeo Godó

Publicidad de Veolia en el Barcelona Open Banc Sabadell - VEOLIA

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Veolia, a través de Aigües de Barcelona, ha colaborado con el Barcelona Open Banc Sabadell para impulsar la sostenibilidad del 73 Trofeo Conde de Godó, con la instalación de 15 fuentes de agua y el reparto de 2.300 botellas reutilizables, informa en un comunicado este martes.

Estas acciones han conseguido evitar casi 600 kilos de residuos, el equivalente a más de 6.000 kilos de emisiones de dióxido de carbono y más de 90.000 litros de huella hídrica.

En la edición de este año, Aigües de Barcelona ha tenido un espacio propio en la Fan Zone del torneo, en el que ha sensibilizado sobre la importancia del agua como recurso esencial y la necesidad de reducir los residuos plásticos.

La colaboración con el trofeo enmarca en la estrategia de Veolia de promover la sostenibilidad en grandes eventos.

La empresa ha explicado que la instalación de estas fuentes en grandes eventos evita la generación de residuos plásticos en las ciudades y garantiza una hidratación con agua del grifo entre el público.