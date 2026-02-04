Veolia logra la primera producción de biometano a partir de residuos industriales en España - VEOLIA

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La multinacional francesa Veolia ha completado con éxito la "primera" inyección de biometano generado a partir de la recuperación de residuos industriales en la red de gas natural de Andalucía, en las instalaciones de Gunvor en Palos de la Frontera (Huelva), según ha informado en un comunicado este miércoles.

La instalación produce más de 8.000 metros cúbicos de biometano al día (más de 32 GWh al año), equivalente al consumo energético anual de alrededor de 9.000 hogares, evitando al mismo tiempo más de 8.000 toneladas de emisiones de CO2 al año.

Esta energía renovable producida localmente sustituye al gas natural fósil, "contribuyendo a la diversificación del mix energético de España y reforzando la soberanía energética de Andalucía", ha asegurado la compañía de servicios medioambientales.

Cada día, la instalación trata de manera sostenible 105 metros cúbicos de residuos industriales líquidos, recuperando su contenido energético y reinyectándolo en la red de gas local en forma de biometano renovable.

El Director País de Veolia en España, Daniel Tugues, ha puesto en valor que la experiencia de la multinacional en gestión de residuos, tratamiento de agua y energía "permitió llevar a cabo este proyecto emblemático y lograr la primera inyección de biometano en la red de gas en Andalucía".