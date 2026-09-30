Veolia quiere ofrecer "un servicio de primer nivel y la mejor relación calidad-precio" en Barcelona

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BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ceo de Veolia, Estelle Brachlianoff, ha asegurado que pondrán toda su experiencia, tecnología e innovación al servicio de Barcelona para garantizar "un servicio de primer nivel y la mejor relación calidad-precio", después que el Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobara la oferta de Veolia para gestionar el servicio de agua en 8 municipios barceloneses durante 25 años.

En un comunicado este miércoles, Brachlianoff ha dicho que la capacidad de la compañía para aunar innovación y eficiencia operativa les permitirá "mantener una inversión continuada en la calidad de estos servicios esenciales, reforzando la garantía del suministro de agua y la seguridad medioambiental a largo plazo".

El Consell Metropolità del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) este martes aprobó el listado de las ofertas para el contrato de 1.000 millones de euros y 25 años de duración para gestionar el servicio de agua potable en 8 municipios barceloneses, con Veolia al frente.

Según la compañía, este contrato "consolidará la larga trayectoria y el compromiso del Grupo con España, un país llamado a convertirse en su tercer mercado global en los próximos años".

MEJORAS DE LA PROPUESTA

Entre las mejoras contempladas figuran un nuevo sistema de sensores para la detección de fugas en la red, la implantación de centros de operaciones digitalizados, la modernización del parque de contadores con tecnología de telelectura y la electrificación de la flota de vehículos.

Estas medidas, junto con el resto de actuaciones incluidas en el pliego de condiciones de la licitación, resultan "clave para el servicio e indispensables" para garantizar la seguridad hídrica de estos municipios.

Por eso, la compañía se compromete a iniciar los trabajos "de forma inmediata".