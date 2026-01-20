Veolia y Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) renuevan el fondo de solidaridad para el recibo del agua

Imagen del momento de la firma entre la alcaldesa de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), Roser Brosed, y el director de Veolia en el Vallès Occidental y el Baix Llobregat (Barcelona), Jordi Lacruz. - VEOLIA

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), Roser Brosed, y el director de Veolia en el Vallès Occidental y el Baix Llobregat (Barcelona), Jordi Lacruz, han firmado la renovación del fondo de solidaridad para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad a pagar el recibo del agua, informan ambos en un comunicado este martes.

El convenio contempla 3.000 euros de inversión que se destinarán a garantizar el acceso al servicio de agua a todas las personas del municipio, y que se añaden a los más de 15.500 euros destinados a cubrir 231 recibos de 48 familias desde 2018.

Esta ayuda que da la compañía de agua comporta la exención del pago de los conceptos de la factura del agua que sean titularidad de Veolia a todas aquellas personas que cuenten con un informe oficial que verifique su situación de vulnerabilidad, aunque la empresa ha recordado que aquellas personas que no dispongan de uno pueden tramitar las bonificaciones a través de la web de la Agència Catalana de l'Aigua o del portal de la empresa.

Lacruz ha remarcado que este fondo social permite asegurar un servicio esencial a todos los hogares, para lo que también "trabajamos conjuntamente con el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires para detectar aquellas situaciones y dar una respuesta adecuada e inmediata".

Desde el municipio, Brosed considera que "es esencial que un servicio fundamental como el agua llegue a todos los hogares, independientemente de la situación económica de las familias".