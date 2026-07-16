Veolia y Torredembarra (Tarragona) renuevan el convenio contra la pobreza energética

Momento de la firma del acuerdo
Momento de la firma del acuerdo - VEOLIA
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 16 julio 2026 17:28
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TARRAGONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torredembarra (Tarragona), Raúl García, y el director de Veolia Camp-Ebre, David Gall, han firmado la renovación del convenio contra la pobreza energética y la vulnerabilidad económica, informan en un comunicado conjunto este jueves.

El convenio se inició en 2022 y ha permitido cubrir el recibo de agua de una quincena de familias del municipio, y la renovación prevé destinar 4.000 euros para continuar garantizando el acceso al agua.

Se trata de una ayuda que aporta la compañía de agua y que comporta la exención de pago de los conceptos de la factura que son titularidad de Veolia para las personas en situación de precariedad y vulnerabilidad económica.

Las familias en situación de vulnerabilidad que no disponen de un informe de vulnerabilidad pueden tramitar las bonificaciones a través de la página web de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o contactando con Veolia.

La empresa ha recordado que cuenta con otras iniciativas para facilitar el pago del agua, con diferentes opciones de flexibilidad de pago accesibles para todos los clientes.

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