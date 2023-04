Verge avisa de que la ley del 'sí es sí' provocará "más revictimización" y critica al PSOE

BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, ha avisado este miércoles de que la probable aprobación de la ley del 'sí es sí' en el Congreso provocará "más revictimización" y ha cargado contra la posición del PSOE.

"Han tirado adelante una contrareforma que provocará más revictimización. El PSOE se ha doblegado a la derecha política y mediática, también judicial", ha lamentado en respuesta a una interpelación de la diputada de ERC Raquel Sans en el pleno del Parlament.

Según Verge, la ley del 'sí es sí' es "una contrarreforma en toda regla que va en contra de las reivindicaciones del movimiento feminista y no se puede hacer en nombre de los derechos de las mujeres".

CAMPAÑA LIBRE DE RACISMO

En respuesta a otra pregunta de Cs sobre el acuerdo para una campaña libre de racismo, Verge ha sostenido que es un compromiso "expreso de rechazo a cualquier discurso racista" y ha afeado al partido de Carlos Carrizosa no haberlo firmado este año, pese a haberlo suscrito en 2019.

"No firmar este acuerdo habla mucho de los grupos que no lo hacen", ha dicho Verge, que ha recordado que lo rubricaron todos los partidos salvo Cs, PP y Vox.

La diputada de Cs Anna Grau ha acusado a la Generalitat de estigmatizar a las personas que no hablan catalán, y ha subrayado que pidieron explicaciones sobre ello cuando les trasladaron el acuerdo para una campaña libre de racismo: "Ya no creo en el hombre del saco franquista, o mejor dicho, he descubierto que el hombre del saco franquista son ustedes".