Verge (ERC) se despide del Parlament pidiendo "blindar la cámara contra los discursos de odio"

Archivo - La diputada de ERC en el Parlament y exconsellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de ERC en el Parlament y exconsellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, se ha despedido este jueves de la Cámara catalana pidiendo a la Mesa "blindar la cámara contra los discursos de odio y contra la violencia política".

Verge, que ya anunció que dejaría su escaño tras el pleno de esta semana para volver a la vida académica y activista, ha reclamado frenar los discursos de odio para que "este no sea el precio a pagar, para nadie, ni por ser quien es, ni por defender políticas de defensa de derechos humanos".

La republicana ha agradecido a las diputadas que han formado parte de ponencias de elaboración de la ley de derechos LTGBI y de la ley de violencias machistas, y a los diputados Andrés García Berrio (Comuns) y Pilar Castillejo (CUP) "por las estrategias compartidas que han permitido que esta cámara tenga un pacto por el derecho al padrón".

Además de agradecer lo aprendido de sus compañeros de grupo parlamentario, Verge ha asegurado que se volverá a encontrar con los miembros de la Cámara en las calles y en la "vida democrática" catalana.

"La diferencia será que con algunos nos encontraremos al lado, defendiendo derechos y libertades, y con otros nos encontraremos delante, combatiendo las estrategias salvapatrias fascistas de siempre", ha subrayado.