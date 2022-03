Verge tacha la Ley de Extranjería de "fuente de irregularidad que hace fácil" explotar a mujeres

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha asegurado que la Ley de Extranjería actual es "una fuente continua de generación de irregularidad administrativa que hace más fácil la explotación" de mujeres, y pide abordar la prostitución desde un punto de vista más integral.

"Es un debate complejo por las múltiples dimensiones que tiene y no puede pasar solo por políticas de tipo policial: no sirven las sanciones penales, porque a la práctica están afectando también a las mujeres, y no solo al proxenetismo", ha añadido en la sesión de control al Govern este miércoles en el pleno del Parlament.

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta del diputado del PSC David González, que insistía en que la prostitución "es un déficit democrático" y pedía sanciones para proxenetas, a lo que Verge ha exigido ir más allá y destinar más recursos y políticas para que las mujeres no se encuentren en una situación de dependencia que las aboque a la prostitución.

En otra pregunta, la diputada de Cs Marina Bravo pedía a la consellera que en la visión de feminismo inclusivo que se reivindicó este Día Internacional de la Mujer, también se incluya a las "posiciones liberales" y ha criticado que con motivo del 8M se suspendiera la actividad del Parlament.

Verge le ha replicado que los feminismos son plurales e incluyen a muchas corrientes y prácticas, por lo que "nadie resta, en todo caso suman en la capacidad de diagnóstico", y ha sostenido que el Govern está trabajando para avanzar en la garantía plena de los derechos de las mujeres.