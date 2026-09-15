Vergés (Junts) acusa a Illa de tapar con promesas "dos años de fracasos"

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha acusado este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de tapar con promesas "dos años de fracasos", tras la conferencia que pronunció en el ecuador de su mandato.

"Dos años de fracasos tapados con 10 años de promesas. Catalunya no necesita más propagando y sí un Govern que gobierne, que gestione con rigor, que lidere con ambición y se plante ante Madrid", ha recalcado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Vergés, Illa no hizo autocrítica de sus dos años de gestión y reprochó errores del pasado anteriores a su presidencia, y le ha preguntado si sería capaz de hacer este mismos discurso ante un maestro, un médico, un usuario de Rodalies o un autónomo, entre otros colectivos.

También ha criticado que no hiciera referencia alguna al déficit fiscal, al déficit de inversiones en Catalunya y a la falta de ejecución presupuestaria, así como de "copiar" la propuesta de Junts en materia educativa de impulsar un 'gran acuerdo de país' sobre esta cuestión.

Tras concretar que acudirán a la reunión que el Govern convocará con los grupos para abordar la crisis educativa, ha lamentado que la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, lidere la iniciativa pese a ser "la protagonista del fracaso de la educación".

Además, ha cuestionado que el Govern pueda destinar el 6% del PIB en educación si no se defiende el concierto económico y ha reivindicado que Junts ya propuso, en enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat, un plan de climatización de los centros educativos y residencias que los socialistas rechazaron, ha apuntado.

CLIMATIZACIÓN

"¿Por qué tenemos que esperar a 2031? El calor volverá el próximo verano y volveremos a tener el mismo problema", ha advertido Vergés, que ha lamentado que el Govern deje fuera del plan a los centros concertados.

En relación a los planes del Govern para la implantación de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral, ha reprochado que lo anuncio "el mismo presidente que se cargó la conselleria de Políticas Digitales" que impulsó Junts.