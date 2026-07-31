Vergés (Junts) critica a Illa por un balance del curso político "triunfalista" y sin autocrítica

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha criticado que el balance del curso político que ha hecho el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, haya sido "triunfalista" y sin autocrítica.

"Vemos que el presidente Illa sigue anclado en la propaganda y que no asume ni reconoce la realidad que, en cambio, todos los catalanes vemos, palpamos, desgraciadamente, y tenemos delante", ha dicho este viernes en rueda de prensa en el Parlament.

Ha asegurado que el panorama actual en Catalunya, marcado por las huelgas en educación, tiroteos y crisis ferroviarias, se debe a una "asfixia premeditada del Estado español a Catalunya que se combina con una mala y nefasta gestión del Govern socialista".

Ha afirmado que el Govern lo que hace es "improvisar cuando los escándalos, cuando las crisis, los problemas ya han estallado" y asegura que nunca hay ningún tipo de gestión preventiva para evitar que estos pasen, por lo que ha reclamado asumir responsabilidades.

PISA

Vergés ha asegurado que lo primero que tenía que hacer Illa al llegar de su viaje institucional a Vietnam y Singapur era comparecer en el Parlament por el error en las pruebas Pisa: "Una comparecencia que pedimos nosotros mismos, Junts per Catalunya, pero que el tripartito, ERC y Comuns nos la vetaron. Siguen haciendo de escudo del partido socialista".

Por eso, ha explicado que Junts ya ha registrado una solicitud para que se lleve a cabo una comisión de investigación en el Parlament por el "gravísimo escándalo" de las pruebas.