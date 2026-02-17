Vergés (Junts) sobre posibles pactos con AC tras las municipales: "Nuestro objetivo es ganar"

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha salido al paso sobre si están dispuestos a pactar con Aliança Catalana (AC) tras las elecciones municipales al asegurar que el objetivo es vencer: "Nuestro objetivo es ganar".

"De cara a las municipales, el objetivo es muy claro: un voto más que la segunda lista más votada. Nuestra relación, en sentido, de pactos no ha cambiado", ha subrayado este martes en rueda de prensa en la Cámara catalana.

También ha contrapuesto las propuestas que consideran que hacen desde Junts con el "ruido" que, a su juicio, practica la formación de Sílvia Orriols, a la que acusa de estar desaparecida en cuestiones como la crisis de Rodalies.