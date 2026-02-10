Vergés (Junts) sobre la propuesta de Rufián de reunificar las izquierdas: "No es nuestra guerra"

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha asegurado este martes que la propuesta del portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de reunificar las izquierdas en una sola candidatura no les incumbe: "No es nuestra guerra, obviamente".

"Sí que constato que no tiene apoyos. Así lo dijeron el resto de partidos a los que interpelaba. Parece que no le apoyan", ha destacado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Vergés, lo necesario es hacer un frente común con ERC para defender en el Congreso el concierto económico o el traspaso del 100% de Rodalies, pasos que consideran que les acercan "a la independencia".