Vergés (Junts) rechaza de nuevo la financiación y pregunta a Romero si puede "renunciar a 20.000 millones"

El diputado de Junts, Salvador Vergés, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). El Parlament acoge el debate general sobre la crisis del ascensor social, el progreso económico y el estado del - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha reiterado este martes su negativa a la nueva propuesta de financiación y ha preguntado a la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero: "¿Puede renunciar a 20.000 millones de euros?"

En el pleno monográfico sobre el ascensor social en Catalunya, cree que los 4.700 millones de la nueva financiación, que ha tildado de migajas, no transforman nada: "Consellera, cuando nos dice que no podemos renunciar a 4.000 millones, yo le digo, ¿puede renunciar a 20.000 millones de euros? Es la pregunta que se debería hacer".

Ha defendido la necesidad de sacarse de encima "la 'e' de España y la dependencia española", ha reafirmado la apuesta de Junts por el concierto económico, por rebajas fiscales, por una ley del salario mínimo de referencia catalán, que quieren que se aproxime a los 1.400 euros, por revisar el sistema de ayudas y pensiones y por la lengua, la cultura y la educación.

MÒNICA SALES

Antes ha intervenido la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que ha considerado que la "dependencia del Estado paraliza el ascensor social" en Catalunya y ha acusado al Govern de Salvador Illa de agravarlo por una gestión incompetente, ha dicho textualmente.

"Sólo repararemos el ascensor social con la independencia, soberanía fiscal y plena capacidad de decisión", ha resumido.