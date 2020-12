Vergés reitera su reclamación de "cortar comunicaciones" con el Reino Unido

No tienen constancia de la nueva cepa en Catalunya

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Alba Vergés, ha reiterado su reclamación de "cortar las comunicaciones" con el Reino Unido ante la nueva cepa de Covid-19, que dice que no tienen constancia de su presencia en Catalunya.

Lo ha explicado en rueda de prensa en la que también han participado el conseller de Interior, Miquel Sàmper; el coordinador de la unidad de seguimiento del Covid-19 en Catalunya, Jacobo Mendioroz; la subdirectora general de coordinación y gestión de emergencias de Protección Civil, Imma Solé, y el comisario de los Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero.

Vergés ha asegurado que las informaciones sobre la nueva cepa les "preocupan y mucho" porque afectan a la transmisión y esta nueva cepa sería más transmisible, en sus palabras.

"Ante la incertidumbre que hay, no esperar a tener certezas y cortar las comunicaciones con el Reino Unido", ha insistido la consellera, que ha explicado que así se lo ha hecho saber al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

También ha dicho que algunos laboratorios de Catalunya, que de forma regular y aleatoria hacen secuenciación y análisis para la detección de posibles nuevas cepas del virus, "intensificarán" su actividad.

En este sentido, Mendioroz ha subrayado que el hecho de que no tengan constancia de que la nueva cepa esté presente en Catalunya "no quiere decir que no haya llegado" y que haya producido nuevos casos.