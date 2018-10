Vergés reivindica los plenos de septiembre de 2017 y las leyes sociales recurridas al TC

Publicado 27/09/2018 20:55:52 CET

El independentismo apela a la movilización y a la unidad para hacer efectiva la República

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha reivindicado este jueves los plenos del Parlament de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las leyes del referéndum y de la transitoriedad jurídica, entre otras, y las leyes sociales impulsadas por la Cámara y recurridas por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC).

En un acto de Universitats per la República en el Aula Magna de la Universitat de Barcelona (UB), ha criticado que el Congreso haya recuperado la sanidad universal en España porque al coexistir esta norma con la aprobada por el Parlament la estatal tiene preferencia: "Cambia el Gobierno y nos dice que ahora ya no hace falta [la ley recurrida]. No puede ser. O coexisten los dos textos o no acepto nada más".

Lo ha dicho junto a la diputada de JxCat Aurora Madaula; la exdiputada y portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Mireia Boya; el líder de EUiA y diputado de CatECP, Joan Josep Nuet; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri.

La organización del acto perseguía recordar la movilización estudiantil que se produjo entre septiembre y octubre de 2017 pidiendo que se celebrara el referéndum del 1 de octubre y emplazaba a los participantes a aclarar qué pasos hay que tomar para lograr que la República aprobada por el Parlament sea una realidad.

Vergés ha llamado a movilizarse y a hacer "que el Estado sienta auténtica vergüenza por inventarse mentiras sobre los 'Jordis' y mentiras sobre una violencia que no ha existido nunca", y ha augurado sentencias condenatorias a los líderes soberanistas investigados por el 1-O que ha tildado de brutales.

"De aquí a las sentencias hay que recordarles que no hay delito, que no hicieron nada ilegal y que dar voz a la ciudadanía es lo que hay que hacer en un país democrático", ha señalado ante medio millar de asistentes.

Madaula (JxCat) ha pedido determinación tanto en la calle como en las instituciones, ha aseverado que si el 1-O fue una realidad es porque ambos ámbitos se coordinaron y ha advertido de represión por parte del Estado: "Vendrán a por nosotros. Seguirán. Nos quieren ahogados, ilegalizados, callados y quietos, pero no desfalleceremos".

Desde la CUP, Boya ha criticado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, llame a realizar una marcha por las libertades emulando a Martin Luther King Jr. a la vez que autoriza el desalojo de la acampada independentista de la plaza Sant Jaume, y ha alertado de que no habrá ninguna negociación con el Estado si no se le genera "un pollo tan gordo que alguien de fuera lo coja y le diga 'Siéntate y no te levantes hasta que lo hayas solucionado", por lo que ve en la movilización la vía para conseguirlo.

Paluzie (ANC) ha recordado como, siendo profesora de la UB, vivió el movimiento de los estudiantes del pasado año, ha pedido a los universitarios que lo sigan manteniendo y ha asegurado que se volverán a dar las circunstancias para lograr la independencia: "Pero nos tiene que encontrar a todos mucho más fuertes", ha alertado.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, que ha leído una carta de Cuixart desde la cárcel loando el movimiento y la organización estudiantil, ha instado a continuar con la movilización y la exigencia de la unidad independentista porque "es evidente que la estrategia conjunta del soberanismo no ha existido", ha lamentado

Nuet ha advertido a los estudiantes de que, pese a que hay encuestas que muestran que un 80% de catalanes es favorable a la autodeterminación y contrario a la monarquía, buena parte de la sociedad no se siente atraída por el independentismo, por lo que ha propuesto sumar a esa "parte de Catalunya que no quiere ni oír hablar del proceso y que es de lengua castellana" al proceso constituyente.

HIJA DE JORDI TURULL

Ha abierto el acto la hija del exconseller de Presidencia Jordi Turull, Laura Turull, que ha contado detalles de las visitas a su padre en la cárcel de Lledoners (Barcelona) y de cómo vivió el 1-O cuando él estaba en el Govern.

Tras recibir una larga ovación por parte del público, ha admitido que no ha sido un año fácil para su familia, que primero pensó que al asumir la causa el Tribunal Supremo se le pondría en libertad, luego esperó a Navidad a ver si lo que se buscaba era "un castigo", y que luego tenían la esperanza de que lo liberarían tras la formación de Govern.