'Vespreig', elegido neologismo catalán de 2025

El término 'vepreig' ha sido elegido neologismo del año 2025, en la decimosegunda edición de la campaña impulsada por el Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Sección Filológica del Institut d'Estudis Catalans (IEC).

'Vespreig' (tardeo) ha sido el término más votado entre las 15.513 personas que han participado en la votación, con el 25,6% de los sufragios, seguido de 'IA' (22,5%), 'neurodivergent' (11,8%), 'salut mental' (11,4%) y 'gazià/gaziana' (9,4%), informa este miércoles la organización en un comunicado.

La Sección Filológica del IEC, conocidos los resultados de esta edición, se compromete a estudiar con atención especial el neologismo ganador, que se define como actividad social que consiste en salir antes de la noche con amigos o compañeros para compartir tapas, copas, música y conversación, para incorporarlo al diccionario normativo.