El Vhir de Barcelona desarrollará un tratamiento tópico contra el lupus eritematoso discoide

Muestra de piel del Vhir. - VHIR

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Vall d'Hebron Instituto de Investigación (Vhir) impulsará TopiDLE, un proyecto que tiene como objetivo completar el desarrollo preclínico del primer tratamiento tópico con taliomida contra el lupus eritematoso discoide (DLE).

La iniciativa, que cuenta con una beca de investigación de la LEO Foundation, pretende ofrecer "una alternativa más segura" a los tratamientos actuales y generar los datos necesarios para futuros ensayos clínicos en personas, informa el Vhir en un comunicado de este jueves.

DLE

El lupus eritematoso discoide (DLE) es la forma más frecuente de lupus cutáneo crónico y afecta a más de 500.000 personas en Europa, principalmente mujeres en edad fértil.

Se trata de una enfermedad autoinmune que provoca lesiones inflamatorias en la piel, especialmente en la cara, orejas y cuero cabelludo, que pueden dejar cicatrices permanentes y provocar una pérdida irreversible del cabello.

Los tratamientos disponibles incluyen corticoides, inmunomoduladores tópicos y fármacos sistémicos, si bien una parte de los pacientes no responde adecuadamente a estas opciones terapéuticas.

LA INVESTIGACIÓN

TopiDLE se centrará en demostrar que la administración tópica de talidomida puede mantener la elevada eficacia de este fármaco limitando su acción exclusivamente a la piel, con el objetivo de evitar los principales efectos adversos asociados a su uso por vía oral.

Además, la investigación también permitirá profundizar en los mecanismos moleculares implicados en la enfermedad e identificar biomarcadores que faciliten el seguimiento de la respuesta al tratamiento.

Durante los próximos 3 años, el proyecto desarrollará un completo programa de estudios preclínicos, analizará la farmacocinética de la formulación, comparará su eficacia con la de los estudios disponibles y realizará estudios de seguridad.