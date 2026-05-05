Víctimas del franquismo acceden a los calabozos de Via Laietana durante la investigación de Fiscalía

Archivo - Varias personas durante una concentración convocada por ANC y Comissió de la Dignitat, frente a la Jefatura de Policía Nacional de Via Laietana, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los hermanos Pepus y Maribel Ferrándiz y Carles Vallejo, todos ellos víctimas de la represión franquista, accedieron el pasado 18 de diciembre a los calabozos de Via Laietana 43 en Barcelona como testigos en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía de Memoria y Derechos Humanos de Barcelona, ha informado Irídia en un comunicado este martes.

La visita comenzó con una reunión con la fiscal de Memoria, durante la cual pudieron relatar sus experiencias y, posteriormente, accedieron a los calabozos en los que, durante la dictadura franquista, se produjeron detenciones, interrogatorio y torturas.

Las entidades memorialistas lamentan que, si bien se trataba de una reivindicación histórica, se haya producido 50 años después de la muerte del dictador y que la visita no se haya podido hacer en condiciones "adecuadas", dado que el edificio funciona en la actualidad como Jefatura Superior de Policía Nacional en Catalunya.

En este sentido, reclaman que el edificio se resignifique y se convierta exclusivamente en un espacio de memoria de la represión franquista, sin presencia policial, un hecho que consideran "imprescindible" para que las personas que sufrieron torturas puedan acceder junto a sus familiares y compañeros para explicar lo vivido y que la experiencia sea reparadora.

También reclaman que el edificio se abra a la sociedad y a los centros educativos, como ha sucedido con otros espacios, como las antiguas prisiones de La Modelo y de la Trinitat.

REFORMAS

Durante la visita, los testigos pudieron constatar que el edificio ha sufrido modificaciones y reformas, aunque parte de la estructura original y elementos significativos todavía se conservan.

Las entidades recuerdan que en julio de este año se debe resolver el expediente para declarar Via Laietana 43 como lugar de memoria democrática y reiteran que no tiene sentido que continúe operando como comisaría, pues gran parte de las instalaciones ya no son operativas, mientras el cuerpo policial dispone de un complejo moderno en La Verneda.