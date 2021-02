Víctor García Tur narra un encuentro familiar en la novela teatral 'L'aigua que vols'

La novela, Premi Sant Jordi 2020, está ambientada en el Quebec de los 90

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor barcelonés Víctor García Tur narra un encuentro familiar en 'L'aigua que vols' (Grup Enciclopèdia), una novela "muy teatral" ambientada en Quebec (Canadá), que obtuvo el Premi Sant Jordi 2020 convocado por Òmnium Cultural.

Se trata de una novela con unidad de tiempo y de espacio --se desarrolla en la misma casa durante tres días--, centrada en un encuentro familiar que organiza Marie Tremblaypierre con la excusa de su 76 cumpleaños, y aborda temas como la familia, los recuerdos, la infancia perdida y la identidad, según ha explicado el autor en una entrevista de Europa Press.

García Tur ha explicado que la novela es teatral también porque es muy dialogada, aunque ha dicho que es una familia que no sabe acabar las conversaciones, que todas las que aparecen son en realidad cháchara y están frustradas porque a los personajes les da miedo hablar en serio: "No son capaces de decir 'te quiero', de dejar una relación, de pensar en la muerte".

Se trata de una novela coral, con seis personajes principales --aunque se sigue sobre todo a tres--, que tienen en común que están todos en una situación crítica: "Todos llegan con algún problema, especialmente la protagonista, a la que le acaban de diagnosticar una enfermedad".

NO SABER DECIR ADIÓS COMO ES DEBIDO

Ha explicado que la idea para la novela surgió hace dos años, cuando supo del caso de una persona a la que le habían detectado una demencia y decidió despedirse de toda su familia con una fiesta antes de quitarse la vida.

Esto le hizo pensar qué sucedería si alguien no fuera lo suficientemente fuerte para despedirse de esta forma: "Esta es una historia de una persona que no sabe decir adiós como es debido, que no sabe organizar bien una fiesta".

Ha dicho que dejó la novela durante un tiempo, pero la retomó durante el confinamiento, cuando su hija pequeña no podía dormir, puesto que la iba a consolar y ya no se volvía a dormir y se ponía a trabajar: "He quedado muy desgastado, pero estoy muy contento".

Del tono, ha dicho que es muy distinto en las diferentes partes: empieza y acaba como una tragedia, pero hay también una parte muy "jovial", y ha explicado que 'El sueño de una noche de verano', de William Shakespeare, y la película 'Los amigos de Peter', de Kenneth Branagh, han sido dos referentes para la novela.

'VICKY CRISTINA BARCELONA' A LA QUEBEQUESA

García Tur ha explicado que la novela es un "'Vicky Cristina Barcelona' a la quebequesa", porque para abordar la realidad de Quebec ha tenido que utilizar algunos tópicos --los lagos, las canoas, por ejemplo--.

Le interesaba Quebec por los paralelismos políticos y lingüísticos que a su juicio se pueden hacer con Catalunya, y está ambientada en 1995 --año del segundo referéndum para la independencia en Quebec--, por lo que ha explicado que también aparecen imágenes de esos años, como por ejemplo los videoclubs.

LA MIRADA MÁGICA DE LOS NIÑOS

La casa tiene un papel fundamental en la novela, no solo porque permite que haya una unidad espacial, sino también porque es la casa que todos los personajes asocian a su infancia, y por lo tanto tiene "la mirada mágica de los niños".

García Tur ha escrito sobre todo cuentos y novelas cortas, y ha explicado que la diferencia principal entre los dos géneros es que la novela te permite jugar con la estructura: "La novela te acostumbra a una cosa y luego te lo cambia; es más fácil jugar con las expectativas de los lectores".

Ha dicho que el título de algún modo es una adivinanza que quiere que el lector resuelva, en la que el agua aparece como una metáfora, y que quería también que el título hiciera referencia al tema de decidir: "La novela habla sobre lo que decidimos hacer con nuestra vida".