Vida Festival suma a José González y Temples a su cartel 2019

Publicado 20/02/2019 19:15:14 CET

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Vida Festival ha sumado al cantautor y guitarrista sueco José González y a la banda británica Temples a su cartel de 2019, que se celebrará del 4 al 6 de julio en la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha anunciado este miércoles el festival.

El certamen ya cuenta con los británicos Madness, protagonistas del renacimiento del ska entre la década de los 70 y los 80 con himnos como 'Our house' y 'One step beyond', como uno de sus cabezas de cartel.

Beirut, Hot Chip, The Charlatans, Sharon van Etten, Superchunk, El mató a un policía motorizado, Sleaford Mods, Fat White Family, Ferran Palau, Didirri, Joan Colomo Stella Donnelly y Carla también actuarán en el festival.