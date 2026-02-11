El Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) suma a Lia Kali, La Lom, Cassius y Myd

Imagen promocional de Lia Kali. - VIDA FESTIVAL

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que se celebrará entre el 2 y el 4 de julio, ha sumado a su programación a Lia Kali, La Lom, Cassius y Myd.

También ha confirmado actuaciones de Modern Woman, Svsto, Mujeres, Triquell, Tung Prado, Edna Bravo y Lecocq, informa el festival en un comunicado de este miércoles.

Los nuevos nombres anunciados se suman a los de Fatboy Slim, Ralphie Choo, Yerai Cortés, Charlotte Cardin, Aldous Harding y Amaia, entre otros, que encabezan el cartel.