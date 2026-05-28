Vidal (Comuns) cree que el Gobierno no debe resistir para aguantar, sino "para hacer política"

Archivo - La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal - Jesús Hellín - Europa Press

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha afirmado este jueves que el Gobierno no debe resistir para aguantar, sino "para hacer política", y ha reiterado que la línea roja de Sumar respecto a su apoyo al PSOE es si se demuestra una presunta financiación ilegal del partido.

Lo ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 al preguntársele por la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil este miércoles en la sede del PSOE por el 'caso Leire Díez', en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) que indaga si hubo pagos desde el PSOE a una presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.

"Esto sí que es un mensaje hacia el Partido Socialista. Y ya se pueden espabilar, porque algunos les estamos sacando las castañas del fuego y aguantando lo indecible", ha dicho.

Ha negado que el Gobierno de coalición esté en peligro, pero ha instado a los socialistas a dar explicaciones "ante las informaciones muy graves" que han visto la luz recientemente, como la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso 'Plus Ultra'.

Preguntada por si cree que las informaciones que han aparecido responden a una supuesta coordinación para desestabilizar al Gobierno, Vidal ha expresado que hay "un ataque por tierra, mar y aire" contra el Ejecutivo, pero ha apuntado que no es excusa y que se tiene que investigar la posible corrupción.