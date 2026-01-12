Vidal (Comuns) pide incluir en la financiación un "suelo fiscal" y tener en cuenta el coste de vida

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha considerado que durante la tramitación de la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica deben incluirse algunos elementos que no se han contemplado en la propuesta presentada por el Gobierno y acordada con ERC como el diferente coste de vida entre comunidades o incluir un "suelo fiscal" mínimo.

En una rueda de prensa este lunes desde la sede del partido, ha dicho que en la tramitación parlamentaria se pueden incluir estos dos elementos, y respecto al segundo ha sostenido que hay comunidades autónomas, y ha citado directamente a la Comunidad de Madrid, que "no son solidarias" y eliminan impuestos mientras, en sus palabras, se dedican a pedir más recursos al Gobierno.

Sobre las discrepancias entre los partidos de Sumar respecto a esta propuesta, Vidal ha dicho que los Comuns desde Catalunya han hecho su parte del trabajo defendiendo, por ejemplo, el principio de ordinalidad y otras singularidades catalanas, y que a quien le toque representar otros territorios tendrá que hacer su trabajo: "Tendrán la oportunidad de hacer sus propuestas".

OPOSICIÓN DEL PP

La portavoz de la formación ha criticado la postura del PP respecto a la propuesta de financiación, y que se opongan, también, a la condonación de la deuda de las comunidades autónomas: "¿Qué tipo de gobernante es capaz de castigar a su pueblo diciendo 'no' a la quita de la deuda y 'no' a más y mejores recursos?".

En este sentido, ha asegurado que los populares no ponen ningún tipo de solución en esta materia, y que su única reacción ha sido "explotar contra Catalunya e intentar dividir a las comunidades autónomas", ante un acuerdo que, según ella, es positivo para todas porque ninguna pierde y profundiza en la descentralización y la capacidad de gobernarse de las autonomías.

ENMIENDA DE JUNTS

Respecto a la posición de Junts, que ha criticado el acuerdo y presentará una enmienda a la totalidad con el concierto económico como alternativa, ha deseado que la "eterna disputa entre ERC y Junts no acabe estropeando un buen modelo" para Catalunya y el resto de España.

Ha advertido textualmente de que monopolizar acuerdos de país no suele tener un buen recorrido: "Quien se sienta interpelado, que lo entienda", y ha instado a los 'juntaires' a dejar atrás el sectarismo y el bloqueo, en sus palabras, y ha confiado en que las ansias ni los nerviosismos de nadie impidan que prospere la propuesta.

PRESUPUESTOS EN CATALUNYA

Sobre las negociaciones para los Presupuestos en Catalunya, ha dicho que mantienen sus exigencias de que el Ejecutivo de Salvador Illa ponga sanciones al incumplimiento de la ley de vivienda y dé cumplimiento a los acuerdos pendientes con su formación en educación o sanidad.

Preguntada por si esperan iniciar las negociaciones este mes de enero, ha respondido: "Ojalá. Las negociaciones deben empezar en algún momento, pero evidentemente de promesas no vive nadie, tampoco el pueblo de Catalunya", y ha deseado que se dé cumplimiento a lo pendiente para empezar las negociaciones cuanto antes mejor.

REMODELAR EL GOBIERNO

Vidal se ha referido también a la petición de Sumar y de los Comuns de remodelar el Gobierno, y ha insistido en que la mantienen, aunque ha dicho que no va solo de nombres y apellidos "No tiene que ver solo con nombres y apellidos de ministros, tiene que ver con una forma de asumir el Gobierno de España, con entender o no que necesitamos un revulsivo".

Ha admitido que la izquierda tiene a su electorado desmovilizado, y ha confiado en que la Navidad haya servido al PSOE para cambiar su actitud: "Tendremos oportunidad durante enero y febrero, e iremos viendo cómo empezamos este de un curso político, pero la ambición por parte de Sumar y de los Comuns no ha cambiado ni un centímetro".

RODALIES DE CATALUNYA

Finalmente, respecto a la constitución este lunes de la empresa mixta Gobierno-Generalitat Rodalies de Catalunya, lo ha considerado una buena noticia, pero ha sostenido que lo que Catalunya necesita que el servicio funcione y trenes fiables: "Hemos registrado más de dos incidencias por día, es una locura. Literalmente te lleva hacia el psicólogo y el psiquiatra de inmediato".

Ha aprovechado para criticar la apuesta del Govern por ampliar el Aeropuerto de Barcelona, porque cree que la prioridad debe ser reforzar la red ferroviaria: "Los catalanes piden explícitamente al Govern que centre los recursos en Cercanías y no en aventuras como la ampliación del Aeropuerto del Prat".