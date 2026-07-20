Vidal (Comuns) sitúa renta garantizada y dependencia como retos de Moreno en Derechos Sociales

La coportavoz de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha situado la renta garantizada, el ingreso mínimo vital y la gestión de la dependencia como los principales retos que deberá afrontar el nuevo conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Raúl Moreno.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa este lunes después de conocerse el cambio que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llevado a cabo al frente de este departamento, que hasta ahora lideraba Mònica Martínez Bravo, que lo deja por motivos personales.

Tras asegurar que desconoce si es el primer cambio de una remodelación más profunda del Govern, ha explicado que Illa se ha puesto en contacto la mañana de este lunes con la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, para comunicárselo.

Además de desearle suerte, Vidal ha avisado de que Moreno asume una conselleria compleja que tiene grandes retos por delante como la renta garantizada, cuestiones como el ingreso mínimo vital y la gestión de la dependencia.

COMPRA ESPECULATIVA

En el Parlament, ha insistido en la importancia de poner freno a la compra especulativa de vivienda y que los socialistas lo desplieguen lo antes posible una vez se apruebe, más allá de que Junts y PP lo lleven al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), lo que pospondrá su aprobación.

Pese a todo, ha opinado que Junts vive "una situación extremadamente grave en términos electorales", por lo que cree que deben entrar a negociar en el Parlament y recuperar su papel de derecha catalana que piensa en Catalunya.

"Necesitamos una fuerza catalana de derechas, que es legítimo, pero que piense en los intereses de Catalunya. Estoy convencida de que tarde o temprano contaremos, no sé si con su voto a favor, pero como mínimo con su abstención", ha subrayado.

Sobre el decreto de vivienda que Sumar negocia con el PSOE, ha asegurado que siguen negociando para poder llevarlo al Consejo de Ministros, pese a criticar la "falta de implicación" de los socialistas en todo ello.

MINISTRA DE VIVIENDA

"A la ministra de Vivienda el único reconocimiento que se le puede hacer es su ausencia y haberse ido de vacaciones mucho antes de lo que le tocaba", ha lamentado Vidal, que espera que su redactado sume el apoyo de las fuerzas de izquierda e incluso de Junts.

La dirigente de Sumar también ha confiado poder anunciar en septiembre un acuerdo relacionado con la 'Ley Mordaza'.