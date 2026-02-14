El viento por toda Catalunya alcanza 167 km/h en Portbou (Girona) y 152 en Boí (Lleida)

No se descarta una desescalada paulatina en las próximas horas pero aún quedan rachas fuertes

El jefe del área de Predicción Meteorológica del Meteocat, Santi segalà - EUROPA PRESS
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 20:53
BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento que sigue este sábado por toda Catalunya ha alcanzado los 167 km/h en Portbou (Girona) y los 152 en Boí (Lleida), y entre otras zonas también ha afectado mucho a las Terres de l'Ebre (Tarragona).

Lo han declarado a los medios este sábado por la tarde la subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, y el jefe del Área de Predicción Meteorológica de Catalunya, Santi Segalà.

La predicción más reciente de última hora indica que las ventadas de componente norte irán bajando "poco a poco", pero en las próximas horas aún se esperan rachas fuertes en el Pirineo, el Empordà (Girona) y especialmente el sur (Tarragona), aunque sean de menor intensidad.

