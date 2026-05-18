Vila aboga por una política lingüística municipal "activa" que vele por el uso del catalán

El conseller Vila durante la jornada en Girona este lunes - POLÍTICA LINGÜÍSTICA

GIRONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha considerado que la lengua necesita una política lingüística municipal "activa" que vele por el uso del catalán en los equipamientos municipales y en todos los ámbitos de competencia local.

"La Conselleria y el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) estamos a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que necesitéis", ha dicho este lunes en Girona por la presentación las nuevas herramientas de apoyo a la política lingüística municipal, informa el Departament en un comunicado.

Estas herramientas están creadas por el Departament y el CPNL y el conseller asegura que se ponen a disposición de los municipios: "Pedimos que las hagáis vuestras".

Vila ha subrayado el papel de los ayuntamientos en la revitalización del uso social del catalán: "Los ayuntamientos sois la administración más cercana a la ciudadanía y tenéis una capacidad de incidencia enorme".

El departamento ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos a elaborar planes locales de impulso al catalán y se pone a disposición de cualquier municipio a través del CPNL.

IMPULSO DEL CATALÁN

En el encuentro, la directora de Formación y Fomento del CPNL, Marina Massaguer, ha presentado la 'Guia per a l'elaboració de plans locals d'impuls al català' y el documento '40 propostes per a l'acció' --entre las que está la organización de sesiones de sensibilización en derechos lingüísticos o la formación para establecimientos--.

El delegado de la Generalitat en Girona y alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, ha destacado la importancia de hacer politicas activas a favor de la lengua; y el alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacado las últimas actuaciones en materia lingüística, como la creación de una concejalía específica o el impulso del plan de refuerzo del catalán.

También en el acto se han presentado los resultados de la Enquesta d'Usos Lingüístics de la Población (EULP) 2023 de la vegueria de Girona, que se sitúan por encima de la media en conocimientos y uso del catalán --83,1% sabe hablarlo, frente al 80,4% de la media catalana, y el 39,1% la tiene como lengua principal, frente al 29%--, aunque "baja porcentualmente" debido al crecimiento demográfico.