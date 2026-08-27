Vila (ANC) llama a desplegar esteladas en todos los estadios deportivos ante la "catalanofobia"

Archivo - El presidente de la ANC, Josep Vila, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha llamado a desplegar esteladas en todos los estadios deportivos catalanes ante las "situaciones de catalanofobia, de xenofobia y de violencia absolutamente injustificada".

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas este jueves en la entrada al Camp Nou, donde la entidad ha repartido esteladas para desplegarlas en el estadio durante el partido entre el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao en respuesta a la actuación policial del domingo en Elche.

"La mejor respuesta es llenar los estadios con esteladas, con toda la dignidad. Y no solo en el Camp Nou, hacemos un llamamiento a todo el país", ha zanjado.