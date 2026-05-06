Vila reivindica la "capacidad de incidencia" de los ayuntamientos en el uso social del catalán

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, en un acto con alcaldes en Tortosa - GOVERN

TARRAGONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha reivindicado la "capacidad de incidencia enorme" de los ayuntamientos en la revitalización del uso social del catalán, y ha asegurado que la lengua necesita una política lingüística municipal activa.

Así se ha pronunciado este miércoles en Tortosa (Tarragona), en la presentación de las nuevas herramientas de apoyo a la política lingüística municipal creadas por la Conselleria y el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), ha explicado el departamento en un comunicado.

Vila ha reclamado una política lingüística municipal "que vele por el uso del catalán en los equipamientos municipales y en todos los ámbitos" de competencia local.

El delegado del Govern en Terres de l'Ebre, Joan Castor, ha abierto el acto destacando la "importancia de hacer políticas activas en favor de la lengua".

Por su parte, la alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà, ha explicado las últimas actuaciones del Ayuntamiento en cuanto a la política lingüística, como la creación de una concejalía específica de lengua o la creación de un buzón para la ciudadanía.