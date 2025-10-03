Vila y la viceministra de Cultura de Quebec exploran "vías de cooperación" en materia lingüística

Analizan comparativamente los retos de ambos territorios

El Conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, y la viceministra de Cultura y Comunicaciones de Quebec (Canadá), Nathalie Verge, se han reunido este viernes para analizar comparativamente los retos que afrontan ambos territorios en materia lingüística, cultural y digital, con el objetivo de explorar "vías de cooperación".

En el encuentro, celebrado en el Parlament de Catalunya, se han abordado temas como la presencia de las lenguas propias en las plataformas audiovisuales, el papel creciente de los creadores digitales en la transmisión cultural entre los jóvenes o los nuevos marcos legislativos de Europa y Canadá, informa la Conselleria en un comunicado de este viernes.

Verge ha presentado el proyecto de ley de descubribilidad de los contenidos digitales y audiovisuales que Quebec está impulsando, que pedirá a las plataformas compartir datos y garantizar "una mayor visibilidad" de las producciones en francés, y ha expuesto los retos de sostenibilidad financiera del ecosistema cultural.

Por su parte, Vila ha subrayado el compromiso de la Generalitat con una oferta "potente" en catalán, y ha destacado los programas de apoyo al doblaje y la subtitulación, así como las líneas de ayuda a los influenciadores y creadores digitales en lengua catalana.

El director general de Política Lingüística en los ámbitos tecnológico y audiovisual, Roger Serra, ha remarcado que los jóvenes "ya consumen más contenido de influenciadores que de televisión" y que los creadores digitales de redes sociales piden tener más formación.

En la reunión, además de Vila, Verge y Serra, han participado el director de la Oficina del Gobierno de Quebec en Barcelona, Maël Solen Picard; la coordinadora de relaciones internacionales del Ministerio de Cultura y Comunicaciones de Quebec, Joëlle Bernard; el responsable de asuntos económicos e institucionales de la misma oficina, Alfons Calderón, y la jefe de gabinete de Política Lingüística, Montserrat Sendra.