Vilafranca (Barcelona) acogerá una jornada sobre desapariciones de personas con deterioro cognitivo

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Vilafranca del Penedès (Barcelona) acogerá este viernes, 8 de mayo, la jornada 'Los desaparecidos del Alzheimer', una iniciativa centrada en la prevención y el abordaje de las desapariciones de personas con deterioro cognitivo.

Según ha informado en un comunicado la entidad organizadora, la Asociación Recuérdame, el Principio de la Desconexión, se trata de "una realidad cada vez más presente y con un fuerte impacto en las familias y en la sociedad".

En el acto, que se celebrará en el auditorio Vinseum, participarán representantes de los principales cuerpos policiales del Estado, profesionales sanitarios, servicios de emergencias y entidades sociales y estará conducido por la periodista Marta Català.

El objetivo de la jornada es sensibilizar sobre la problemática de este tipo de desapariciones, mejorar la formación y la prevención, fomentar la coordinación entre entidades y servicios y promover la implicación comunitaria.

La inauguración correrá a cargo del Director General de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el responsable de IPA-HSAR, Fran Martín, y el presidente de la asociación organizadora, José Codina.