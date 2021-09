Vilagrà descarta una crisis en el Govern y niega que Moncloa vetara la propuesta de Junts

Espera que Junts presente una nueva propuesta y participe en la mesa de diálogo de este miércoles

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha descartado que se haya abierto una crisis en el Govern por la mesa de diálogo que se celebrará este miércoles, y ha negado que Moncloa supiera y vetara los nombres propuestos por Junts.

Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, después de que el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, acusara al Gobierno central de vetar su propuesta, que le incluía a él mismo; al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; al exconseller y vicepresidente del partido, Jordi Turull, y la líder de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

Vilagrà ha asegurado que el Gobierno central no conocía esta propuesta, por lo que no pudo vetarla, y ha negado también que haya sido un veto de ERC y del presidente del Govern, Pere Aragonès: "Desde ERC no hemos vetado ningún nombre, hemos dicho que lo teníamos que poder consensuar y hablar".

ENTENDIMIENTO EN EL GOVERN

Ha asegurado que los consellers de ambas formaciones se entienden perfectamente dentro del Govern y ha descartado que se haya roto la confianza entre ellos, tras lo que ha señalado que a menudo los elementos de distorsión parten de "diferentes visiones dentro de Junts".

Ha dicho que la situación actual representa un aprendizaje y que ambas formaciones del Govern deben hablar mucho más y tener más tiempo para hacerlo, pero "no es un tema insalvable en ningún caso, hay horas para salvarlo y, si no, para una próxima sesión de la mesa, para hacer este acuerdo más amplio" de la delegación del Govern.

Vilagrà ha insistido en que "debería haber activos de Junts" en la mesa además de los de ERC, y ha explicado que los republicanos no ampliarán a sus representantes designados si Junts no plantea nuevos, para que pueda incorporarse en futuros encuentros --querrían que el próximo fuera antes de Navidad--.

"Esperamos que en estas horas haya esta aproximación y que por tanto se pueda hacer una delegación catalana mucho más amplia", y ha garantizado que, aunque Junts finalmente no participe, informarán al partido liderado por el expresidente Carles Puigdemont de lo que se aborde en la mesa.

PACTAR LOS NOMBRES

Ha detallado que Aragonès conoció la propuesta de Junts por una llamada de Sànchez justo antes de entrar en el Consell Executiu --mientras estaba reunido con Vilagrà y con Puigneró--, y que cuando entraron a la reunión del Govern ya se habían dado a conocer los nombres a los medios.

Vilagrà ha narrado que Aragonès le recordó que habían acordado pactarlo y que quería que fueran miembros del Govern, algo que expresó después en la comparecencia en la que dejó a Junts fuera de la mesa de diálogo hasta que renovaran su propuesta.