Vilagrà ve en un "punto de no retorno" la candidatura con Aragón a los JJ.OO.

Cree que Iceta no "dejará perder la oportunidad" de unos JJ.OO. si Catalunya opta en solitario

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha sostenido este miércoles que la candidatura a los JJ.OO. de Invierno de 2030 con Aragón se encuentra en un "punto de no retorno", por lo que el Govern propone que se valore la opción de presentar una candidatura de Catalunya en solitario.

"Está en un punto de no retorno, y no porque el Govern no haya puesto esfuerzos en la parte técnica, sino claramente, y lo ha explicado el presidente del COE, porque el Gobierno de Aragón puso criterios políticos e hizo emerger el anticatalanismo de nuevo", ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Así, Vilagrà cree que la posibilidad de presentar una candidatura unitaria se encuentra en un punto crítico y que el Gobierno de Aragón ha lanzado "propuestas erráticas" en las últimas semanas, y ha insistido en que Catalunya no puede perder la oportunidad de presentar candidatura.

CANDIDATURA EN SOLITARIO

Preguntada por si cree que el Gobierno central apoyará una candidatura de Catalunya en solitario, ha recordado el papel del ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta: "Tenemos un ministro del PSC, el ministro Iceta, y creo que él no se dejará perder la oportunidad de tener opciones olímpicas".

"Ahora lo que proponemos es que se valore la opción de presentar una candidatura catalana, dado que de momento la otra opción no ha tenido salida", y ha asegurado que técnicamente Catalunya está preparada para poderlo hacer y que no entendería que esta posibilidad no se pusiera sobre la mesa.

Ha detallado que no han abordado esta posibilidad de forma estructurada con el COE aunque sí de forma informal, y ha apostado por trabajar sumando con el COE y sin entrar en declaraciones y contradeclaraciones con Aragón --ha acusado a uno de sus consejeros de haber asegurado no haber visto unos vídeos sobre la candidatura que garantiza que vio en una reunión en la que ella estuvo presente--.

Sobre la posibilidad que planteó el presidente del COE, Alejandro Blanco, de posponer la candidatura a 2034, Vilagrà ha dicho: "¿Por qué tendríamos que esperar hasta 2034? Pensamos que para 2030 podríamos presentar una opción competitiva", aunque ha asegurado que el Govern no condicionará nada y que el COE lidera la propuesta.

CONSULTA DE LOS JJ.OO.

Sobre la negociación con el Gobierno central para evitar que lleve al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley sobre consultas aprobado para convocar la referente a los JJ.OO., Vilagrà ha asegurado que la ley no está suspendida, sigue en vigor y no invade competencias: "Convocaremos la consulta en virtud de esta ley. Sigue en marcha esta consulta".

Vilagrà ha dicho que desconoce el contenido de la denuncia que prevé presentar este mismo miércoles la plataforma Stop JJ.OO. ante el Síndic de Greuges y la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) por el anuncio de la Generalitat sobre la consulta, y ha asegurado que está "tranquila" y que el Govern se limitó a informar a la ciudadanía sobre el proyecto.

MESA DE DIÁLOGO

Preguntada por contactos con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, Vilagrà ha explicado que no está prevista una reunión con el presidente del Govern, Pere Aragonès, ni de la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos, y ha destacado que el espionaje con Pegasus a dirigentes independentistas ha abierto "una crisis muy profunda de confianza".

Considera que, para cerrar estar crisis de forma correcta, se requieren unas explicaciones que asegura que no se han producido: "Y hasta que no se produzcan no podemos avanzar en una negociación honesta y profunda como sería la mesa de diálogo".

Sobre el hecho de que la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño asegurara que las relaciones están normalizadas, ha replicado que se saludan si coinciden en actos por educación, pero que no se ha resuelto la crisis de confianza y no pueden sentarse en una mesa "a un lado los que espían y al otro lado los espiados".

Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno central establezca una parte común de la Selectividad, Vilagrà ha avisado de que el Govern defenderá "con uñas y dientes" sus competencias y su modelo, y ha acusado al Ejecutivo central de actuar en base a una voluntad recentralizadora.