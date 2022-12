Vilalta afirma que ERC estudia reformar el Reglamento del Parlament ante el caso de Puig (Junts)

Vilalta asegura que priorizarán pactos para elegir a alcaldes independentistas tras la municipales

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha explicado que su grupo parlamentario está "trabajando" en posibles cambios en el Reglamento del Parlament junto a otras formaciones para casos como el del diputado de Junts Lluís Puig (Junts), que reside en Bélgica, después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara su delegación de voto y que la Mesa decidiera mantenerla.

"Trabajamos con los grupos parlamentarios para explorar el margen de modificaciones, de reforma del Reglamento del Parlament, o en todas aquellas cuestiones que podamos hacer para dotar de más garantías y de defensa de los derechos de los diputados, y por lo tanto evitar estas injerencias judiciales", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

La portavoz ha subrayado que mantienen conversaciones sobre esta posible modificación y que "requieren de discreción, y del tiempo necesario y suficiente para llegar a acuerdos y luego hacerlos efectivos".

El TC anuló la delegación de voto de Lluís Puig, al entender que no cumplía con ninguno de los supuestos en los que puede aplicarse --bajas de paternidad, enfermedad o incapacidad prolongada--, pero la mayoría independentista de la Mesa decidió avalarla igualmente y se contabiliza en las votaciones en las que el diputado participa.

Esta segunda decisión fue recurrida por el PSC ante el TC que, además, ha abierto un incidente de ejecución para instar al cumplimiento de las sentencias en las que declaró la nulidad de la delegación de voto, a petición de un recurso del PSC y otro de Cs y Vox.

"INJERENCIAS JUDICIALES"

Preguntada por cómo actuarán los miembros de ERC en la Mesa si el TC les apercibe sobre el voto de Puig, Vilalta ha pedido esperar a los pasos que den los tribunales en una situación que, según ha sostenido, es fruto de "injerencias judiciales" en la política y en el Parlament.

"Es fruto de una persecución injusta a un diputado exiliado, y por lo tanto creemos que nuestra responsabilidad es garantizar sus derechos como diputado y en todo caso trabajar para poder blindar estos derechos", ha defendido.

Por otro lado, ha descartado por ahora cambios en la composición de la Mesa tras la suspensión de la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, que ha llevado a la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), a asumir funciones ligadas a la Presidencia para garantizar el "buen funcionamiento" del Parlament.

"Es una cuestión que cae sobre el tejado de Junts para poder sustituir o poner a una persona nueva en la Presidencia del Parlament. Si ellos no quieren, si la propia presidenta Borràs no hace ningún paso al lado, no se podrá sustituir", ha añadido.

MUNICIPALES

Ante las elecciones municipales de mayo, Vilalta ha subrayado que la prioridad de ERC es cerrar pactos para elegir a alcaldes independentistas, aunque en los municipios donde eso no sea posible "lo que hará falta es evitar que haya la extrema derecha o la derecha más extrema en las alcaldías", como cree que ocurrió en Badalona (Barcelona).

Ha rechazado "hablar de vetos", preguntada por si vetarán pactos municipales con el PSC, pero ha reiterado que ERC priorizará acuerdos para asegurar gobiernos locales independendentistas, algo que asegura que habría sido posible en la Diputación de Barcelona, donde Junts pactó con el PSC.

"Ellos tendrán que explicar qué prioridades tienen o si su prioridad es reafirmar la sociovergencia para echar a ERC de las instituciones. Si es la prioridad de Junts o del PSC, tendrán que explicitarlo", ha añadido.

MARAGALL CONTRA COLLBONI

En Barcelona, Vilalta ha mantenido que las elecciones serán un enfrentamiento entre dos --en sus palabras-- entre el candidato de ERC, Ernest Maragall, y el candidato del PSC, Jauma Collboni, en el que se dirimirá si la ciudad apuesta por un modelo republicano o por el modelo "de siempre del PSC, de defensa de las élites".

Sobre si Maragall apoyaría a la alcaldesa Ada Colau para evitar un gobierno de PSC o de Junts, con Xavier Trias como posible alcaldable, Vilalta ha replicado: "Lo que vemos es que Colau pueda votar la alcaldía de Ernest Maragall, que es lo que tendría que haber hecho" en 2019, cuando el republicano ganó las elecciones pero Colau fue elegida con los votos del exprimer ministro y candidato de BCN pel Canvi Manuel Valls.