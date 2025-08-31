Villalba (EH Bildu) afirma que "frente al genocidio es necesaria la solidaridad internacional"

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de EH Bildu en el Parlamento Vasco Amancay Villalba ha pedido este domingo que la Unión Europea revise y rompa todos los acuerdos y relaciones con Israel: "Frente al genocidio es necesaria la solidaridad internacional".

En declaraciones en Barcelona antes de partir a Gaza la Global Sumud Flotilla (que cuenta con una delegación vasca), ha defendido que movilizaciones como estas son completamente necesarias en un contexto que empeora cada día, y es "un horror televisado en el que se acumulan miles y miles de personas asesinadas".

Ha asegurado que EH Bildu seguirá reclamando un grito de apoyo al pueblo palestino y a todos los pueblos que luchan para decidir su futuro: "Así lo vamos a seguir haciendo hasta que Palestina sea libre desde el río hasta el mar".