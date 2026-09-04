Vinebre (Tarragona) registra el récord de temperatura en un mes de septiembre en Catalunya

Mapa de temperatura en Catalunya el 4 de septiembre de 2026. - METEOCAT

TARRAGONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vinebre (Tarragona) ha alcanzado este viernes una temperatura máxima provisional de 41,8 grados, el récord en un mes de septiembre en Catalunya, que la misma localidad registró en 2016 (41,6 grados).

El observatorio Fabra de Barcelona ha superado también su récord de septiembre con 34 grados, informa el Servei Meteorològic de Catalunya en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Ante las altas temperaturas, que se prevé que se alarguen todo el fin de semana, Protecció Civil ha activado la alerta del plan Procicat.