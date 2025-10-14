Viñolas (Colonial SFL) prevé invertir en nuevas geografías además de París, Madrid y Barcelona

(I-D) La directora de Esade Alumno, Patricia Valentí; el consejero delegado de Colonial SFL, Pere Viñolas, y el doctor Jordi Fabregat. - EUROPA PRESS

Señala que la escasez de inversión en inmobiliario es "coyuntural"

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Colonial, Pere Viñolas, ha explicado que la previsión de la empresa es invertir en nuevas geografías además de las que han "tocado históricamente", que han sido París (Francia), Madrid y Barcelona.

Lo ha dicho este martes en una sesión de Matins Esade, en la que ha estado acompañado de la directora de Esade Alumno, Patricia Valentí, y el doctor Jordi Fabregat, en la que ha añadido que el foco de la empresa está centrado en hacer las cosas que saben hacer

Viñolas ha explicado que este foco "incluye hacer cosas en Alemania, hacer cosas en Italia y hacer cosas en donde sea".

"El foco no viene determinado por el producto si no determinado por tus propias capacidades", ha dicho, y ha señalado que están haciendo más cosas de las que hacían hace años.

Por otro lado, ha explicado que, a pesar de que "la gente presume que el mercado de oficinas está pasando un mal rato", Colonial lleva cuatro años, textualmente, con mejores ocupaciones que nunca y tres años con el 100% de ocupación en París.

INVERSIÓN

Viñolas ha lamentado que los mercados de capitales y de inversión han cambiado en los últimos años por un menor interés en el sector de oficinas y por la subida de los tipos de interés, aunque ha señalado que es "coyuntural, no estructural".

Ha explicado que esta subida ha propiciado una mayor demanda de renta fija o deuda privada, que tiene unos 'yields' parecidos al inmobiliario, pero ha subrayado que al inmobiliario se le debe sumar la revalorización de los activos y los alquileres.

"El paradigma tampoco es tan diferente al de antes de la subida de tipos, pero el mercado todavía valora los beneficios de la renta fija frente al inmobiliario", ha dicho.

CONSOLIDACIÓN

Preguntado por una posible consolidación en el mercado, el consejero delegado de Colonial ha explicado que hace falta "un terreno de juego con más 'players'".

Ha explicado que esta capacidad sí que existe en Estados Unidos pero que, en Europa, "el mercado de valores ha fracasado en crear un entramado de empresas inmobiliarias profundo y amplio", lo que lleva a que haya pocas oportunidades de inversión.

Viñolas ha señalado que un mayor tamaño comporta ventajas asociadas, especialmente en deuda, ya que después de la fusión, se da "una sinergia tan simple" como un mayor coste de la deuda.