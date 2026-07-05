Viñuales celebra el Tour en Tarragona, que asegura que "puede acoger cualquier evento" mundial

Ambiente durante la segunda etapa del Tour de Francia 2026, a 5 de julio de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). - Laia Solanellas - Europa Press

TARRAGONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha celebrado el paso del Tour de Francia por la ciudad y ha destacado que se ha demostrado que la ciudad "puede acoger cualquier evento a nivel mundial".

El alcalde ha sido el encargado de dar inicio a la salida neutralizada de la segunda etapa del Tour, que partía de Tarragona, con la simbólica bajada de bandera desde la rambla President Francesc Macià, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

"Hoy es un día que quedará para siempre en la memoria de Tarragona. La ciudad se ha volcado con el Tour y la respuesta ciudadana ha sido extraordinaria, hemos vivido una fiesta a pie de calle", ha subrayado.

El alcalde también ha agradecido la implicación de la ciudadanía, los voluntarios, los servicios municipales y los cuerpos de seguridad y de emergencias por hacer posible la jornada.

Más de 60.000 personas han visto el paso de los ciclistas por las calles de la ciudad este domingo.