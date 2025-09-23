Viñuales promete ir "hasta el final" con la estación intermodal de Tarragona

Afirma que mucha gente vendrá a vivir a Tarragona "en los próximos 20 y 30 años"

TARRAGONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha prometido este martes ir "hasta el final" para ubicar la futura estación intermodal para la provincia en la capital tarraconense y no en Vila-seca (Tarragona) para así, según él, que Tarragona no pierda más trenes.

"La estación de tren de Tarragona tiene actualmente 2 millones de usuarios; la de Reus, 900.000; y las de Vila-seca y Salou juntas, unos 380.000. Los usuarios están aquí, se tiene que acercar el tren a las personas, y no las personas al tren. Si no, se haría la estación en Los Monegros, que saldría muy bien de precio", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Ha defendido que Tarragona es, en sus palabras, la segunda capital de Catalunya, que quiere garantías para no perder trenes ni frecuencias y ha avisado que irá hasta el final para que la estación se ubique en Horta Gran (Tarragona): "¿Y ahora también pretenden que 'pringuemos' con los Regionales? No".

CAMBIOS EN EL POUM

Preguntado por si prevé tener en nuevo plan de ordenación urbanística municipal (POUM) para esta legislatura, lo ha afirmado y ha señalado que lo que falta es el informe de inundabilidad.

"Lo está atrasando todo, pero que en principio tendría que estar listo en octubre. Estoy preocupado porque la Agència Catalana de l'Aigua ha cambiado las normas del juego a medio partido, y esto no puede ser", ha dicho.

Ha asegurado que la consecuencia del nuevo POUM es el crecimiento de la ciudad "en todas direcciones y de manera muy sostenible: económica, social y medioambientalmente" y ha subrayado que desde su consistorio saben que vendrá mucha gente a vivir aquí en los próximos 20 y 30 años, en sus palabras.

Preguntado por el estado de la limpieza en la ciudad, ha expresado que esta es "absolutamente mejorable" y que, entre las nuevas medidas para corregirlo, se llevará a cabo la eliminación de los contenedores subterráneos o la contratación de una nueva empresa que se dedicará solamente a vigilar la correcta ejecución de la labor.