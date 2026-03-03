Virkkunen (CE) asegura que Europa no puede seguir dependiendo de "proveedores poco fiables"

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE), Henna Virkkunen - EUROPA PRESS

Dice que la UE "tiene todo lo necesario" para ser competitiva en tecnología

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE), Henna Virkkunen, ha asegurado que la Unión Europea (UE) no puede seguir dependiendo de "proveedores poco fiables".

Lo ha dicho este martes en la apertura de la sesión 'Building the Intelligent World', en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

"Nuestra Unión ya no puede permitirse poner en riesgo la seguridad de sus clientes y de su infraestructura más crítica al depender de proveedores poco fiables", ha dicho.

Virkkunen ha añadido que la UE necesita fortalecer su capacidad tecnológica, no solo para la seguridad y la defensa, sino también para la competitividad global.

Ha explicado que este es el motivo por el que la CE propondrá en el futuro cercano un paquete de soberanía tecnológica basado en cuatro pilares: chips, nube, código abierto y 'quantum'.

UNIÓN

Virkkunen ha subrayado que, con unidad, los países europeos pueden lograr esta soberanía tecnológica: "Tenemos todo lo necesario para ser competitivos en tecnologías".

Ha añadido la necesidad de que los países europeos continúen construyendo la capacidad y las soluciones "imprescindibles" en el mercado global, a la vez que impulsa su seguridad y resiliencia.

En todo caso, ha destacado que la confianza entre los diferentes países es "esencial" para fortalecer la habilidad colectiva de evitar ser víctimas de ataques exteriores.