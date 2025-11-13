La Virreina de Barcelona combina obras de Michelangelo Antonioni y Luigi Ghirri en una exposición - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona combina obras del cineasta Michelangelo Antonioni e instantáneas del fotógrafo Luigi Ghirri en una exposición que evoca la montaña y que se podrá visitar desde este viernes al 15 de febrero.

La muestra 'La montaña análoga', comisariada por Frederic Montornès, explora las afinidades entre la producción cinematográfica de Antonioni (1912-200/ y la fotográfica de Ghirri (1943-1992), con una selección de 38 obras pertenecientes a la serie 'Montañas encantadas' del cineasta y la obra primeriza del fotógrafo, informa el centro en un comunicado.

La selección de la serie 'Montañas encantadas' de Antonioni es la primera que se expone en Barcelona, aunque en España ya lo había hecho en la Fundación Luis Seoane de A Coruña en 2010, y se mostraron por primera vez al público en 1983.

Todas las piezas de la serie parten de una pintura matriz realizada, principalmente, mediante la técnica de la acuarela, pero también en acuarelas o pasteles, esbozos minúsculos en espera que el proceso de ampliación de imagen --'blow up'-- les imprima la textura, el color y la tonalidad.

Aunque las 'Montañas encantadas' constituyan por si mismas un universo fotográfico compacto y bidimensional lleno de montañas imaginarias, análogas entre sí pero nunca iguales.

Frente a la unidad formal, conceptual y emocional de esta serie de montañas del director de 'Blow up' surgidas de la combinación de un proceso manual y técnico y la acción del azar, las montañas de Ghirri no configuran un bloque estructural, sino que aparecen de forma intermitente en buena parte de sus series fotográficas.

Las montañas captadas por la cámara de Ghirri, más que representar la realidad, son montañas análogas de las que se vale para revertir la idea del hombre como entidad de medida, cuestionar la mirada del espectador y hacer un alegato a ralentizar el movimiento e invitar a la contemplación.