La Virreina dedica exposiciones a la cineasta Chantal Akerman y al educador Fernand Deligny

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona inaugurará este viernes la exposición 'Encarar la imagen', dedicada a la cineasta y escritora belga Chantal Akerman, y 'Elogio del asilo', sobre el educador y escritor francés Fernand Deligny, que se podrán visitar hasta el 14 de abril de 2024.

La comisaria de 'Encarar la imagen' y montadora de las películas de Akerman, Claire Atherton, y los comisarios de 'Elogio del asilo', Sandra Álvarez de Toledo, Anaïs Masson y Martín Molina han presentado las exposiciones este jueves junto al director de La Virreina, Valentín Roma.

La exposición sobre Akerman (Bruselas, 1950 - París, 2015) ha sido íntegramente concebida por Claire Atherton, que propone un recorrido a través de instalaciones visuales y sonoras "para que el espectador reflexione y no solo reciba de manera pasiva".

Concretamente, reúne seis obras realizadas entre 2002 y 2015 --'A Voice in a Desert', 'Marcher à côte de ses lacets dans un frigidaire vide', 'Je, tu, il elle, l'installation', 'Tombée de nuit sur Shanghai', 'La Chambre' y My Mother Laughs Prelude'-- y se completa con dos series fotográficas, 'Untitled D'Est', a partir de la película homónima de 1993 y 'Là-bas (Down There) 1, 2006'.

Paralelamente, el cine Zumzeig ofrecerá un ciclo con las películas vinculadas a las instalaciones, con una sesión especial con Atherton el 8 de febrero de 2024 en la que presentará la proyección de 'D'Est'.

Atherton ha reivindicado la obra de Akerman como un espacio abierto, dedicado al pensamiento y vital por su capacidad de "emocionar y trasladar a un sitio libre de contextualización".

FERNAND DELIGNY Y 'ELOGIO DEL ASILO'

Por otro lado, 'Elogio del asilo' recoge las tentativas de la práctica como educador de Deligny, que trabajó con niños y adolescentes autistas, con antecedentes por delincuencia o con problemas de salud mental.

La exposición lleva por nombre el título que un libro que el educador y escritor publicó en los años 80 coincidiendo con el debate sobre los hospitales psiquiátricos, 'Éloge de l'asile', en el que propuso entender la palabra como asilo y refugio.

Así, permite descubrir el dispositivo experimental que Deligny propuso a estos niños y adolescentes alternativo a sus diagnósticos, alejado de las prácticas propias de las instituciones y centrado en la escritura.

Anaïs Masson ha destacado que permite descubrir el "espíritu de experimentación" de Deligny a través de fotografías, escritos y fragmentos de cartas, dibujos y vídeos.