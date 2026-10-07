La vivienda alcanza máximos como principal preocupación de Barcelona, rozando la inseguridad

Archivo - Fachada de un edificio, a 25 de abril de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un 23% de los barceloneses considera que el acceso a la vivienda es el problema más grande que hay en Barcelona, alcanzando el valor más alto en la serie histórica y rozando a la inseguridad, que sigue encabezando la lista con un 23,8%, pese a bajar un 2,7%.

Muy por debajo, les siguen la limpieza con un 6,4%, bajando un 0,4% respecto al año pasado, el turismo con un 6,2%, que sube un 0,5%, y la inmigración con un 4,8%, que se mantiene, según la última Enquesta de Serveis Municipals 2026, publicada este miércoles.

La encuesta, que se lleva a cabo anualmente desde 1989, se ha realizado a partir 6.000 entrevistas domiciliarias a los barceloneses de todos los distritos de la ciudad entre el 2 de febrero y el 30 de abril de este año.

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