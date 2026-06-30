Vodafone impulsa un proyecto de comunicaciones "seguras" para la Urbana de Barcelona ante el Tour

Ciclistas durante el Tour - VODAFONE

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vodafone ha puesto en marcha un proyecto pionero de comunicaciones "seguras" que permitirá a la Guàrdia Urbana de Barcelona disponer de un canal de comunicación exclusivo y prioritario durante la Gran Salida del Tour de Francia 2026, asegurando que los equipos desplegados sobre el terreno puedan compartir imágenes en directo y mantenerse conectados con la Sala de Control incluso en los momentos de mayor afluencia de personas.

El piloto (una solución de red 5G Standalone con network slicing) permitirá demostrar cómo las nuevas capacidades de las redes móviles pueden convertirse en una herramienta clave para los servicios de seguridad y emergencia, garantizando comunicaciones fiables cuando más se necesitan y facilitando una mayor coordinación entre los equipos desplegados sobre el terreno, informa la compañía en un comunicado este martes.

Gracias a esta iniciativa, los agentes podrán transmitir vídeo en tiempo real con más de 40 smartphones, lo que permitirá una toma de decisiones más rápida y una mejor coordinación del dispositivo de seguridad durante el desarrollo del evento.